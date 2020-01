State buoni, siate contenti – insieme al lutto di Zio Peppe

Manfredonia – State buoni , cuccia…siate contenti…tirastivali del Golfo, tirapiedi di porco , per stare in tema Carnescialesco.

Non ho capito che colpa ha una città, come la nostra, ad avere una tradizione antichissima, come quella del Carnevale. Voi pensate , che questa manifestazione toglie il lavoro a qualcuno…oramai il Sud, è una parte d’Italia morta, ma no per questo inferiore.

La nostra anima Sipontina è sempre stata senza lavoro che io ricordi…io stesso sono andato via giovanissimo ,dal mio paese senza macchia e senza gloria…quindi secondo voi riferendomi , e ,a voi atti d’inferno , il Carnevale non lo volete – e sarete accontentati…perchè Manfredonia adesso è più povera che mai…questa banda di zuppa di pesce che ; ci invidiava la Penisola intera, la vedrete solo in fotografia – perchè la colpa è anche vostra, che non avete voluto mai progredire , e sbafare alle spalle del Comune. Vi siete chiesti se in questa città – che è anche la mia città , cosa avete fatto per aiutarla – ve lo dico io niente di niente … da capire.

Solo lettere anonime per distruggere il paese – adesso tenetevi un paese falsamente accusato…spero siate orgogliosi per aver ucciso tutto, ed insieme ad un lutto di Zio Peppe.

di Claudio Castriotta