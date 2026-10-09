Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 9 ottobre

Redazione9 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 9 ottobre

RAI1

21.30 The Voice Senior

RAI2

21.20 Estranei – Stagione 1 Episodio 1

RAI3

21.20 Holland 

RETE4

21.34 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.27 Land of Bad

TV8

21.40 Pechino Express: L’estremo oriente

20

21.10 Godzilla vs. Kong

CIELO

21.20 Vendetta finale

RAIMOVIE

21.10 Amici di letto

27

21.10 I dieci comandamenti 1956 

34

21.00 Buona giornata

Unipol Manfredonia
Redazione9 Ottobre 2026