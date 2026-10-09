Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 9 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 9 ottobre
RAI1
21.30 The Voice Senior
RAI2
21.20 Estranei – Stagione 1 Episodio 1
RAI3
21.20 Holland
RETE4
21.34 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.27 Land of Bad
TV8
21.40 Pechino Express: L’estremo oriente
20
21.10 Godzilla vs. Kong
CIELO
21.20 Vendetta finale
RAIMOVIE
21.10 Amici di letto
27
21.10 I dieci comandamenti 1956
34
21.00 Buona giornata