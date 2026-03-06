Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 6 marzo
RAI1
22.00 The Voice Generations
RAI2
21.20 House of Gucci
RAI3
21.25 La pelle del mondo
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.21 Io sono Farah
ITALIA1
21.27 Top Gun: Maverick
TV8
21.30 MasterChef Italia
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.08 47 Ronin
CIELO
21.20 Giorni d’estate
27
21.10 Assassinio sull’Orient Express
34
21.00 Infelici e contenti