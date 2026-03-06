Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 6 marzo

Redazione6 Marzo 2026
RAI1

22.00 The Voice Generations

RAI2

21.20 House of Gucci

RAI3

21.25 La pelle del mondo

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.21 Io sono Farah

ITALIA1

21.27 Top Gun: Maverick

TV8

21.30 MasterChef Italia

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.08 47 Ronin

CIELO

21.20 Giorni d’estate

27

21.10 Assassinio sull’Orient Express

34

21.00 Infelici e contenti

