Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 29 maggio

Redazione29 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 29 maggio

RAI1

21.30 Con il cuore nel nome di Francesco

RAI2

21.20 John Wick 4

RAI3

21.15  La sala professori

RETE4

21.33 Quarto Grado

CANALE5

21.20 L’erede

ITALIA1

21.28 Jurassic World – Il dominio

TV8

20.00 Calcio Campionato Italiano Serie B Episodio 2 – Calcio Cib Finale Ritorno Monza/ Catanzaro

NOVE

21.30  Fratelli di Crozza

20

21.10 U.S. Marshals – Caccia senza tregua

CIELO

21.20 Jeanne du Barry: La favorita del re

27

21.10 A Beautiful Mind

34

21.00 Don Camillo Monsignore ma non troppo

Redazione29 Maggio 2026