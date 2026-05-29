Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 29 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 29 maggio
RAI1
21.30 Con il cuore nel nome di Francesco
RAI2
21.20 John Wick 4
RAI3
21.15 La sala professori
RETE4
21.33 Quarto Grado
CANALE5
21.20 L’erede
ITALIA1
21.28 Jurassic World – Il dominio
TV8
20.00 Calcio Campionato Italiano Serie B Episodio 2 – Calcio Cib Finale Ritorno Monza/ Catanzaro
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.10 U.S. Marshals – Caccia senza tregua
CIELO
21.20 Jeanne du Barry: La favorita del re
27
21.10 A Beautiful Mind
34
21.00 Don Camillo Monsignore ma non troppo