Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 27 febbraio

Redazione27 Febbraio 2026
foto sanremo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 27 febbraio

RAI1

20.40 Festival di Sanremo

RAI2

21.20 The Americas

RAI3

21.25 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.21 Io sono Farah

ITALIA1

21.24 Transformers – Il risveglio

TV8

21.30 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza

20

21.07 L’ultima discesa

CIELO

21.15 The Asian Connection

27

21.10 Babe: Maialino coraggioso

34

21.00 Delitto in Formula Uno

Redazione27 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©