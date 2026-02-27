Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 27 febbraio
RAI1
20.40 Festival di Sanremo
RAI2
21.20 The Americas
RAI3
21.25 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.21 Io sono Farah
ITALIA1
21.24 Transformers – Il risveglio
TV8
21.30 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 I migliori Fratelli di Crozza
20
21.07 L’ultima discesa
CIELO
21.15 The Asian Connection
27
21.10 Babe: Maialino coraggioso
34
21.00 Delitto in Formula Uno