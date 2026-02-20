Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 20 febbraio

Redazione20 Febbraio 2026
RAI1

21.30 L’Eredità

RAI2

21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

RAI3

21.25 Cattiverie a domicilio

RETE4

21.30 Quarto Grado

CANALE5

21.28 Io sono Farah

ITALIA1

21.26 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar

TV8

21.30 Cucine da incubo

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza

20

21.09 The Doorman

CIELO

21.20 The Homesman

27

21.08 Ocean’s 8

34

21.00 Piedipiatti

