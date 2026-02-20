Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 20 febbraio
RAI1
21.30 L’Eredità
RAI2
21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
RAI3
21.25 Cattiverie a domicilio
RETE4
21.30 Quarto Grado
CANALE5
21.28 Io sono Farah
ITALIA1
21.26 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar
TV8
21.30 Cucine da incubo
NOVE
21.30 I migliori Fratelli di Crozza
20
21.09 The Doorman
CIELO
21.20 The Homesman
27
21.08 Ocean’s 8
34
21.00 Piedipiatti