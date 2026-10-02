Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 2 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 2 ottobre
RAI1
21.30 Calcio – UEFA Nations League – Francia Vs Italia
RAI2
21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 6 Episodio 4 – Corri, Coliandro, Corri
RAI3
21.20 Exodus 2023
RETE4
21.30 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.14 Shooter
TV8
21.40 Pechino Express: L’estremo oriente
20
21.10 Kong: Skull Island
RAIMOVIE
21.20 Vita da strega
CIELO
21.20 Escape Plan – Fuga dall’inferno
27
21.14 Sua maesta’ viene da Las Vegas
34
21.00 Mani di velluto