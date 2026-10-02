Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 2 ottobre

Redazione2 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 2 ottobre

RAI1

21.30 Calcio – UEFA Nations League – Francia Vs Italia

RAI2

21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 6 Episodio 4 – Corri, Coliandro, Corri

RAI3

21.20 Exodus 2023

RETE4

21.30 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.14 Shooter

TV8

21.40 Pechino Express: L’estremo oriente

20

21.10 Kong: Skull Island 

RAIMOVIE

21.20 Vita da strega

CIELO

21.20 Escape Plan – Fuga dall’inferno

27

21.14 Sua maesta’ viene da Las Vegas

34

21.00 Mani di velluto

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Redazione2 Ottobre 2026