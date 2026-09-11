Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 11 settembre

Redazione11 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 11 settembre

RAI1

21.30 Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit

RAI2

21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 7 Episodio 4 – Caccia grossa

RAI3

21.20 Guida pratica per insegnanti 

RETE4

21.34 Quarto grado

CANALE5

21.25 L’erede – Stagione 1 Episodio 39

ITALIA1

21.20 CIA – Stagione 1 Episodio 4 – Il seme dell’odio

TV8

21.40 Pechino Express: L’estremo oriente

20

21.10 Lara Croft Tomb Raider – La culla della vita

IRIS

21.16 World Trade Center

CIELO

21.20 Joker – Wild Card

27

21.10 La stangata

34

21.00 Compagni di scuola

Redazione11 Settembre 2026