Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 11 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 11 settembre
RAI1
21.30 Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit
RAI2
21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 7 Episodio 4 – Caccia grossa
RAI3
21.20 Guida pratica per insegnanti
RETE4
21.34 Quarto grado
CANALE5
21.25 L’erede – Stagione 1 Episodio 39
ITALIA1
21.20 CIA – Stagione 1 Episodio 4 – Il seme dell’odio
TV8
21.40 Pechino Express: L’estremo oriente
20
21.10 Lara Croft Tomb Raider – La culla della vita
IRIS
21.16 World Trade Center
CIELO
21.20 Joker – Wild Card
27
21.10 La stangata
34
21.00 Compagni di scuola