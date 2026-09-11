Come segnalare degrado urbano nel modo giusto

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Un marciapiede rotto davanti a una scuola, un lampione spento in una strada poco frequentata, rifiuti accumulati vicino ai cassonetti o una panchina vandalizzata: capire come segnalare degrado urbano in modo preciso può fare la differenza tra una comunicazione che resta generica e una richiesta che arriva all’ufficio competente.

A Manfredonia, come negli altri comuni della Capitanata, una segnalazione utile non è uno sfogo sui social. Può partire anche da lì, perché porta un problema all’attenzione pubblica, ma per attivare un intervento serve quasi sempre un canale ufficiale, con indicazioni verificabili. Più il fatto è circoscritto, più è semplice per Comune, Polizia Locale o gestore del servizio individuare responsabilità e priorità.

Come segnalare degrado urbano al Comune

Il primo riferimento, nella maggior parte dei casi, è il Comune. Le modalità cambiano da città a città: alcuni enti mettono a disposizione un modulo online o un’app per le segnalazioni, altri ricevono comunicazioni tramite Urp, protocollo generale, email ordinaria o Pec. Prima di inviare tutto, vale la pena controllare quali strumenti siano effettivamente attivi sul sito istituzionale del proprio Comune.

Per problemi di manutenzione ordinaria – buche, segnaletica danneggiata, verde non curato, arredi urbani rotti, illuminazione pubblica, marciapiedi sconnessi – l’ufficio tecnico o il settore lavori pubblici è spesso il destinatario finale. Il cittadino, però, non deve conoscere per forza l’organigramma dell’ente: una richiesta inviata al protocollo o all’Urp può essere smistata internamente.

Quando si usa una Pec, oppure si deposita una segnalazione al protocollo, è consigliabile conservare ricevuta di accettazione, consegna o numero di protocollo. Non garantisce che il problema venga risolto entro pochi giorni, ma consente di dimostrare che la comunicazione è stata ricevuta e di chiedere aggiornamenti con riferimenti chiari.

Cosa scrivere nella segnalazione

Una buona segnalazione deve permettere a chi legge di arrivare sul posto senza dover ricostruire il caso da zero. Non servono formule complicate: servono fatti, luogo e una richiesta comprensibile.

Indicate l’indirizzo completo, il civico se presente e un punto di riferimento utile, come l’incrocio, l’ingresso di un’attività, una fermata o un edificio pubblico. Descrivete poi cosa avete visto e da quando, se lo sapete: per esempio, “caditoia ostruita con ristagno d’acqua dopo le piogge” è più efficace di “strada abbandonata”.

Aggiungete le fotografie, possibilmente datate e nitide, e specificate se esiste un rischio concreto: caduta per i pedoni, pericolo per bambini, visibilità ridotta per gli automobilisti, presenza di vetri, rifiuti taglienti o materiale potenzialmente pericoloso. Il tono conta. Una comunicazione ferma ma corretta ha più probabilità di essere gestita rapidamente rispetto a un testo pieno di accuse non dimostrabili.

Potete chiudere chiedendo un sopralluogo e un riscontro sull’intervento previsto. Inserite nome e contatto se desiderate essere ricontattati: le segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione, ma rendono più difficile ottenere chiarimenti o integrare informazioni.

Rifiuti, abbandoni e discariche abusive: a chi rivolgersi

I rifiuti abbandonati richiedono un passaggio in più, perché il soggetto che interviene può essere il Comune, la società che gestisce la raccolta o la Polizia Locale. Se si tratta di un cumulo vicino a un cassonetto, una segnalazione al gestore e al Comune può essere la strada più rapida. Se invece si sospetta un abbandono illecito, soprattutto in aree rurali, strade periferiche, campagne o zone costiere, è utile coinvolgere anche la Polizia Locale.

Nella provincia di Foggia il problema può assumere forme diverse: dal sacchetto lasciato fuori orario fino allo scarico di ingombranti, materiali edili o rifiuti speciali. In questi casi fotografie e posizione sono decisive. Evitate però di toccare il materiale, aprire sacchi o spostare oggetti per documentare meglio la scena.

Se assistete direttamente a un abbandono, annotate senza esporvi dettagli come ora, luogo, direzione di marcia e caratteristiche del veicolo. Non inseguite chi si allontana e non pubblicate sui social targhe o volti: una denuncia o una segnalazione alle autorità deve seguire canali corretti, mentre la diffusione online può creare problemi di privacy e alimentare accuse non verificate.

Quando chiamare la Polizia Locale e quando il 112

La Polizia Locale è un interlocutore naturale quando il degrado riguarda violazioni su strada, occupazioni abusive, scarichi irregolari, danneggiamenti o situazioni che richiedono un accertamento sul territorio. Può raccogliere la segnalazione, verificare i fatti e attivare gli uffici competenti. Per un lampione spento o una buca non necessariamente pericolosa, il canale tecnico comunale resta generalmente più adatto.

Il numero unico 112 non va usato per una semplice richiesta di manutenzione. Va chiamato quando c’è un pericolo immediato per persone o circolazione: un cavo elettrico a terra, un incendio, una perdita di gas, un albero pericolante, un cedimento improvviso, un ostacolo che può causare incidenti o una situazione di violenza. In questi casi prima viene la sicurezza, poi la documentazione.

La distinzione non è burocratica. Usare il canale giusto evita di appesantire le emergenze e permette alla segnalazione ordinaria di arrivare al servizio che può materialmente intervenire.

Foto e video: utili, ma con attenzione

Le immagini aiutano a descrivere un problema che a parole può apparire marginale. Una foto panoramica mostra il contesto, una ravvicinata rende visibile il danno. Se possibile, scattatele in piena luce e senza filtri. Per una buca o un dissesto, può essere utile fotografare anche un riferimento riconoscibile, senza mettere oggetti o persone in una posizione rischiosa.

Ci sono però limiti da rispettare. Non fotografate bambini riconoscibili, persone estranee o situazioni private se non è necessario. Non entrate in proprietà recintate o in edifici abbandonati per ottenere immagini più spettacolari. La segnalazione deve servire a risolvere una criticità, non a creare ulteriore pericolo.

Anche i video possono essere allegati, ma un filmato lungo e confuso spesso è meno utile di due foto chiare e di una descrizione puntuale. Se il file è pesante, indicate nella comunicazione di averne disponibilità e chiedete eventualmente come trasmetterlo.

Se non arriva una risposta

I tempi dipendono dalla gravità del problema, dalle risorse disponibili, dalla competenza dell’ente e dall’eventuale necessità di sopralluoghi o gare. Un cestino pieno e una strada da rifare non hanno gli stessi tempi né lo stesso iter. Per questo è ragionevole chiedere un aggiornamento dopo un periodo congruo, richiamando il numero di protocollo e allegando, se necessario, nuove immagini.

Se la prima segnalazione non ottiene riscontro, non serve inviarne dieci identiche ogni giorno. Meglio un sollecito sintetico, con data della prima comunicazione, luogo, stato attuale e richiesta di conoscere l’ufficio incaricato. Se il problema coinvolge più residenti, una segnalazione condivisa da condomini, commercianti o associazioni può evidenziare l’impatto reale sulla zona, purché resti basata su fatti verificabili.

La stampa locale può raccontare una criticità di interesse collettivo, soprattutto quando riguarda sicurezza, servizi essenziali o aree molto frequentate. Anche in questo caso, la segnalazione acquista forza se contiene elementi controllabili: luogo esatto, immagini, date, comunicazioni già inviate e conseguenze concrete per chi vive quel quartiere.

Un modello breve da adattare

> Oggetto: Segnalazione di degrado urbano in [via/piazza] > > Segnalo la presenza di [descrizione precisa del problema] in [indirizzo, civico o punto di riferimento], rilevata in data [data]. La situazione comporta [eventuale rischio o disagio concreto]. Allego fotografie del luogo e chiedo un sopralluogo, oltre a un riscontro sulle eventuali azioni previste. Resto disponibile per ulteriori informazioni.

Un quartiere curato non nasce soltanto dai grandi interventi. Comincia spesso da una segnalazione fatta bene, con responsabilità e senza rumore inutile: abbastanza precisa da far intervenire chi di dovere, abbastanza civile da trasformare un disagio quotidiano in una soluzione possibile.