Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 marzo

7 Marzo 2026
Carlo Conti commenta i risultati di Sanremo 2026
Carlo Conti (Screen Raiplay)
RAI1

21.30 Sanremo Top

RAI2

21.20 F.B.I.

RAI3

21.25 Caccia all’agente Freegard

RETE4

21.33 Banana Joe

CANALE5

21.40 C’è posta per te

ITALIA1

21.27 Nanny McPhee – Tata Matilda

TV8

21.05 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.40 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

20

21.10 Crank

CIELO

21.20 Gomorra – La serie

27

21.13 Tutto in una notte

34

21.15 L’insegnante

