Stasera in tv, la programmazione di sabato 6 dicembre

Redazione6 Dicembre 2025
RAI1

21.25 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 S.W.A.T.

RAI3

21.25 Indovina chi viene a cena

RETE4

21.33 Cry Macho – Ritorno a casa

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.27 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

TV8

21.00 Quattro ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & Disaccordi

20

21.06 Tokarev

CIELO

21.15 Gomorra – La Serie

27

21.14 Che pasticcio, Bridget Jones!

LA5

21.15 Christmas at Dollywood

34

21.15 Fantozzi, il ritorno

