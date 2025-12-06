Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 6 dicembre
RAI1
21.25 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 S.W.A.T.
RAI3
21.25 Indovina chi viene a cena
RETE4
21.33 Cry Macho – Ritorno a casa
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.27 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile
TV8
21.00 Quattro ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & Disaccordi
20
21.06 Tokarev
CIELO
21.15 Gomorra – La Serie
27
21.14 Che pasticcio, Bridget Jones!
LA5
21.15 Christmas at Dollywood
34
21.15 Fantozzi, il ritorno