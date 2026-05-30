Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 30 maggio

Redazione30 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 30 maggio

RAI1

21.30  I migliori dei migliori anni

RAI2

21.20 Omicidio a Les Saintes

RAI3

21.30 Sapiens, un solo pianeta

RETE4

21.30 Continuavano a chiamarlo Trinità

CANALE5

21.20 Gigi D’Alessio – Una notte a Napoli

ITALIA1

21.23 Belle & Sebastien, l’avventura continua

TV8

21.00 UEFA Champions League – Stagione 2025 Episodio 179 – Paris Saint-Germain – Arsenal Finale

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 Spia per caso

CIELO

21.20  Men in Black II

27

21.14 Dave, presidente per un giorno

34

21.00 La moglie in vacanza…l’amante in città

La Vieste en Rose
Redazione30 Maggio 2026