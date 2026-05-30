Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 30 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 30 maggio
RAI1
21.30 I migliori dei migliori anni
RAI2
21.20 Omicidio a Les Saintes
RAI3
21.30 Sapiens, un solo pianeta
RETE4
21.30 Continuavano a chiamarlo Trinità
CANALE5
21.20 Gigi D’Alessio – Una notte a Napoli
ITALIA1
21.23 Belle & Sebastien, l’avventura continua
TV8
21.00 UEFA Champions League – Stagione 2025 Episodio 179 – Paris Saint-Germain – Arsenal Finale
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 Spia per caso
CIELO
21.20 Men in Black II
27
21.14 Dave, presidente per un giorno
34
21.00 La moglie in vacanza…l’amante in città