Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 3 ottobre

Redazione3 Ottobre 2026
Milly Carlucci, le novità a Ballando con le Stelle e l'arrivo di Ornella Muti
Milly Carlucci (Screen Raiplay)
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 3 ottobre

RAI1

21.30 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 14 – Voltare pagina

RAI3

21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati

RETE4

21.30 The Bourne Identity

CIELO

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.20 L’Era Glaciale

TV8

20.45 Calcio – UEFA Nations League – Spagna Vs Cechia

20

21.10 Speed

CIELO

21.20 Petra – Stagione 3 Episodio 1 – Il silenzio dei chiostri

27

21.14 Via col vento

34

21.15 L’insegnante

ITALIA2

21.00 La zona morta

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Redazione3 Ottobre 2026