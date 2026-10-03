Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 3 ottobre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 3 ottobre
RAI1
21.30 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 14 – Voltare pagina
RAI3
21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati
RETE4
21.30 The Bourne Identity
CIELO
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.20 L’Era Glaciale
TV8
20.45 Calcio – UEFA Nations League – Spagna Vs Cechia
20
21.10 Speed
CIELO
21.20 Petra – Stagione 3 Episodio 1 – Il silenzio dei chiostri
27
21.14 Via col vento
34
21.15 L’insegnante
ITALIA2
21.00 La zona morta