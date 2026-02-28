Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 28 febbraio

RAI1

20.45 Festival di Sanremo

RAI2

21.00 FBI International

RAI3

20.35 The Wolf of Wall Street

RETE4

21.33 I dieci comandamenti

CANALE5

21.20 Benvenuti al Sud

ITALIA1

21.18 Sonic – Il film

TV8

20.00 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Il delitto di Avetrana

20

21.11 Chinese Zodiac

CIELO

21.20 Gomorra – La serie

27

21.11 Babe va in città

34

21.00 Dove vai tutta nuda?

