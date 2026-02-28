Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 28 febbraio
RAI1
20.45 Festival di Sanremo
RAI2
21.00 FBI International
RAI3
20.35 The Wolf of Wall Street
RETE4
21.33 I dieci comandamenti
CANALE5
21.20 Benvenuti al Sud
ITALIA1
21.18 Sonic – Il film
TV8
20.00 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Il delitto di Avetrana
20
21.11 Chinese Zodiac
CIELO
21.20 Gomorra – La serie
27
21.11 Babe va in città
34
21.00 Dove vai tutta nuda?