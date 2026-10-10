Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 10 ottobre

Redazione10 Ottobre 2026
ballando con le stelle
ballando con le stelle
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 10 ottobre

RAI1

21.30 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 17 – Spegni e riaccendi

RAI3

21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati

RETE4

21.30 Unknown – Senza identita’

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.22 L’Era Glaciale 2: Il Disgelo

TV8

21.40 I delitti del BarLume – Donne con le palle

20

21.10 Giustizia a tutti i costi 

IRIS

21.14 Il collezionista.

CIELO

21.20 Petra – Stagione 3 Episodio 2 – Gli onori di casa

27

21.14 I dieci comandamenti 1956

34

21.15 L’insegnante va in collegio

ITALIA2

21.00 Nightmare – Dal profondo della notte

Promo Maiorano
Redazione10 Ottobre 2026