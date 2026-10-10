Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 10 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 10 ottobre
RAI1
21.30 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 17 – Spegni e riaccendi
RAI3
21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati
RETE4
21.30 Unknown – Senza identita’
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.22 L’Era Glaciale 2: Il Disgelo
TV8
21.40 I delitti del BarLume – Donne con le palle
20
21.10 Giustizia a tutti i costi
IRIS
21.14 Il collezionista.
CIELO
21.20 Petra – Stagione 3 Episodio 2 – Gli onori di casa
27
21.14 I dieci comandamenti 1956
34
21.15 L’insegnante va in collegio
ITALIA2
21.00 Nightmare – Dal profondo della notte