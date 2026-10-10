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Le stele daunie in Lingua dei Segni nel Castello di Manfredonia

FAMu 2026 – Le stele daunie in Lingua dei Segni – Domenica 11 ottobre

Alle ore 17:00, vi aspettiamo al museo per un laboratorio speciale dedicato alla scoperta delle stele daunie attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS)!

Grazie alla collaborazione dell’assistente alla comunicazione in LIS, Flavio Grumo, e dell’associazione Officina del Sorriso APS di Manfredonia, i partecipanti potranno imparare a segnare alcune parole in LIS, ripeterle e utilizzarle in brevi e semplici scambi comunicativi.

Al termine del laboratorio, spazio alla creatività! Ogni partecipante potrà realizzare una piccola stele in argilla, dando forma ai significati e ai segni scoperti durante l’esperienza.

Un’occasione per imparare, comunicare e creare insieme, all’insegna dell’inclusione e della valorizzazione del patrimonio culturale!

Prenotazioni: max 12 partecipanti cs-ba@museomanfredonia@cultura.gov.it

Vi aspettiamo!