Eventi Manfredonia

Le stele daunie in Lingua dei Segni nel Castello di Manfredonia

Redazione10 Ottobre 2026
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Le stele daunie in Lingua dei Segni nel Castello di Manfredonia

FAMu 2026 – Le stele daunie in Lingua dei Segni – Domenica 11 ottobre

🕔 Alle ore 17:00, vi aspettiamo al museo per un laboratorio speciale dedicato alla scoperta delle stele daunie attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS)! 💙

✨ Grazie alla collaborazione dell’assistente alla comunicazione in LIS, Flavio Grumo, e dell’associazione Officina del Sorriso APS di Manfredonia, i partecipanti potranno imparare a segnare alcune parole in LIS, ripeterle e utilizzarle in brevi e semplici scambi comunicativi. 🤲💬

🎨 Al termine del laboratorio, spazio alla creatività! Ogni partecipante potrà realizzare una piccola stele in argilla, dando forma ai significati e ai segni scoperti durante l’esperienza.

💙 Un’occasione per imparare, comunicare e creare insieme, all’insegna dell’inclusione e della valorizzazione del patrimonio culturale! 🤝

📩 Prenotazioni: max 12 partecipanti cs-ba@museomanfredonia@cultura.gov.it

Vi aspettiamo!

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione10 Ottobre 2026