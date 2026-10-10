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Alla scoperta dell’area archeologica di Coppa Nevigata a Manfredonia

Con l’appuntamento dello scorso 26 settembre, promosso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Foggia e BAT in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si è svolta una straordinaria giornata di valorizzazione alla scoperta dell’area archeologica di Coppa Nevigata, a Manfredonia.

È stato un momento di condivisione e divulgazione sul campo, che ha permesso di illustrare i risultati scientifici emersi dalle indagini: il sito si conferma infatti un fondamentale insediamento fortificato, caratterizzato da una complessa e quasi unica struttura muraria e da un’intensa rete di relazioni con il mondo indigeno interno e con le comunità trans-marine del Mediterraneo.

Ringraziamo i proprietari dell’area, la cui disponibilità e spirito di collaborazione hanno reso possibile l’accesso al terreno, consentendo la riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento speciale all’Università La Sapienza di Roma e all’Università degli Studi di Bari, la cui preziosa collaborazione ha garantito la conduzione delle visite guidate e il successo scientifico della giornata.

La Soprintendenza ABAP per le province di Foggia e BAT vi aspetta con entusiasmo ai prossimi appuntamenti dedicati alla valorizzazione del nostro patrimonio: continuate a seguirci, a breve saranno pubblicate tutte le informazioni sui nuovi eventi in programma!