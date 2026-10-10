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Meteo, “Ottobrata” nella prossima settimana. Temperature non eccessive in Puglia

Da martedì 13 ottobre avanzerà l’alta pressione, quindi ci attende una fase caratterizzata da ampi spazi soleggiati e, soprattutto, da un progressivo aumento delle temperature. In particolare, da Mercoledì 14 e Giovedì 15 Ottobre in avanti sono attese punte massime diffusamente oltre i 22°C al Nord e fino a 25°C sulle regioni del Centro e in Sardegna.



Città come Firenze e Roma sperimenteranno la classica “ottobrata“, ovvero quel periodo tipicamente mite e soleggiato proprio nel cuore del mese di Ottobre.

Questa fase di bel tempo durerà diversi giorni, mentre le temperature in Puglia si manterranno su livelli normali.

Lo scrive IlMeteo.it