Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 9 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 9 settembre
RAI1
21.30 La legge di Lidia Poet – Stagione 1 Episodio 5 – Fantasmi dal passato
RAI2
21.20 Boston Blue – Stagione 1 Episodio 16 – Fino all’ultimo secondo
RAI3
21.20 Rino Gaetano – Ma il cielo e’ sempre piu’ blu
RETE4
21.30 E’ sempre cartabianca
CANALE5
21.25 Erica una detective per caso – Stagione 1 Episodio 2
ITALIA1
21.19 Chicago P.D. – Stagione 13 Episodio 19 – Tornare indietro
TV8
21.00 Calcio – UEFA Champions League
20
21.10 L’eliminatore – Eraser
IRIS
21.14 Elvis
CIELO
21.20 L’uomo sul treno – The Commuter
27
21.10 Un poliziotto a 4 zampe
34
21.00 La vita è una cosa meravigliosa