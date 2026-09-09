Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 9 settembre

Redazione9 Settembre 2026
Lidia. Matilda De Angelis as Lidia Poet in episode 101 of Lidia. Cr. Lucia Iuorio/Netflix © 2022
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 9 settembre

RAI1

21.30 La legge di Lidia Poet – Stagione 1 Episodio 5 – Fantasmi dal passato

RAI2

21.20 Boston Blue – Stagione 1 Episodio 16 – Fino all’ultimo secondo

RAI3

21.20 Rino Gaetano – Ma il cielo e’ sempre piu’ blu

RETE4

21.30 E’ sempre cartabianca

CANALE5

21.25 Erica una detective per caso – Stagione 1 Episodio 2

ITALIA1

21.19 Chicago P.D. – Stagione 13 Episodio 19 – Tornare indietro

TV8

21.00 Calcio – UEFA Champions League

20

21.10 L’eliminatore – Eraser

IRIS

21.14 Elvis

CIELO

21.20 L’uomo sul treno – The Commuter

27

21.10 Un poliziotto a 4 zampe

34

21.00 La vita è una cosa meravigliosa

Redazione9 Settembre 2026