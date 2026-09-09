Meteo
Meteo, per la fine del caldo bisognerà attendere a sabato. Domenica maltempo
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Meteo, per la fine del caldo bisognerà attendere a sabato. Domenica maltempo
Se il fresco arriverà già oggi in alcune zone del nord, bisognerà attendere a venerdì sera o addirittura a sabato per respirare in Puglia.
Probabilmente la mattinata di venerdì sarà ancora molto calda ed afosa sulle coste.
E la pioggia?
Soprattutto domenica 13 settembre ci potrebbero essere temporali, anche forti, in Puglia e soprattutto sulle coste.
Rischio di rovesci o temporali anche su Abruzzo, Molise e Lucania. Un po’ ai margini la Campania, la Calabria e soprattutto la Sicilia dove alcuni acquazzoni interesseranno solo i settori più orientali.
La situazione per il fine settimana è comunque in evoluzione.