Ecco l’immagine dell’edizione 2026 della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo
Ecco l’immagine dell’edizione 2026 della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo
- L’IMMAGINE 2026
Dal 27 al 30 settembre torna la Festa patronale in onore di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, #LaCittàdeidueSitiUNESCO
Ecco l’immagine scelta per l’edizione 2026, una illustrazione digitale realizzata da Agenzia Scopro.
“Dalla penombra della Sacra Grotta, il volto di San Michele Arcangelo torna a vegliare su Monte Sant’Angelo: è lui, ancora una volta, il segno della Festa Patronale 2026.
Su un intenso sfondo color burgundy, la sua figura si accende di un linguaggio contemporaneo, senza perdere la memoria di un’iconografia che qui, tra quelle pietre, dura da secoli. Perché tutto, ancora una volta, parte da lì: dalla Sacra Grotta, da San Michele”.
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#FestapatronaleMSA2026
Comune di Monte Sant’Angelo | Antonio Renzulli (Presidente)