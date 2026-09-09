Eventi Manfredonia

La Festa Patronale di San Salvatore sta per arrivare: il programma

Redazione9 Settembre 2026
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La Festa Patronale di San Salvatore sta per arrivare!

È tutto pronto per vivere insieme giorni di festa, tradizione, musica e momenti da condividere con tutta la nostra comunità. ❤️

Dietro ogni festa ci sono persone, impegno, passione e soprattutto tante realtà che scelgono di sostenerci.

A loro va il nostro più sincero GRAZIE: senza il prezioso contributo dei nostri sponsor, tutto questo non sarebbe possibile. 🙏

📍 San Salvatore – Frazione Montagna

🎊 Vi aspettiamo per festeggiare insieme!

Viva San Salvatore, viva la nostra Festa Patronale!

tenuta santa lucia
Redazione9 Settembre 2026