Eventi Manfredonia
La Festa Patronale di San Salvatore sta per arrivare: il programma
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La Festa Patronale di San Salvatore sta per arrivare!
È tutto pronto per vivere insieme giorni di festa, tradizione, musica e momenti da condividere con tutta la nostra comunità.
Dietro ogni festa ci sono persone, impegno, passione e soprattutto tante realtà che scelgono di sostenerci.
A loro va il nostro più sincero GRAZIE: senza il prezioso contributo dei nostri sponsor, tutto questo non sarebbe possibile.
San Salvatore – Frazione Montagna
Vi aspettiamo per festeggiare insieme!
Viva San Salvatore, viva la nostra Festa Patronale!