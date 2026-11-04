Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 4 novembre

Redazione4 Novembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 4 novembre

RAI1

21.30 Insieme La forza che unisce. Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

RAI2

21.20 Patù, la passione delle idee

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.30 E’ sempre cartabianca

CANALE5

21.20 Viola come il mare – Stagione 3 Episodio 1 

ITALIA1

21.28 Red Sparrow

TV8

21.00 UEFA Champions League – RB Lipsia Vs Manchester City

NOVE

21.15 Che tempo che fa – Il tavolo

20

21.10 Die Hard – Un buon giorno per morire

IRIS

21.13 Giochi di potere

CIELO

21.20 X Factor – Stagione 19 Episodio 8 – Live 2

27

21.15 Spy Kids 4: E’ tempo di eroi

34

21.00 Lockdown all’italiana

ITALIA2

21.10 Annabelle 3

Redazione4 Novembre 2026