Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 4 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 4 novembre
RAI1
21.30 Insieme La forza che unisce. Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
RAI2
21.20 Patù, la passione delle idee
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.30 E’ sempre cartabianca
CANALE5
21.20 Viola come il mare – Stagione 3 Episodio 1
ITALIA1
21.28 Red Sparrow
TV8
21.00 UEFA Champions League – RB Lipsia Vs Manchester City
NOVE
21.15 Che tempo che fa – Il tavolo
20
21.10 Die Hard – Un buon giorno per morire
IRIS
21.13 Giochi di potere
CIELO
21.20 X Factor – Stagione 19 Episodio 8 – Live 2
27
21.15 Spy Kids 4: E’ tempo di eroi
34
21.00 Lockdown all’italiana
ITALIA2
21.10 Annabelle 3