Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 3 dicembre
RAI1
21.30 L’altro ispettore
RAI2
21.20 Un uomo sopra la legge
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.32 RealPolitik
CANALE5
21.20 Gigi&Vanessa insieme
ITALIA1
20.48 Inter-Venezia
TV8
21.35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
NOVE
21.30 La corrida
20
21.08 Vendetta
CIELO
21.15 The Quake – Il terremoto del secolo
27
21.14 Johnny English colpisce ancora
LA5
21.15 Un Natale da Corgi
34
21.00 La matassa
ITALIA2
21.15 Final destination