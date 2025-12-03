Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 3 dicembre

Redazione3 Dicembre 2025
Milano, Trasmissione Tv - 20 ani che siamo italiani - Rai1. Nella foto: Vanessa Incontrada, Gigi D'Alessio
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 3 dicembre

RAI1

21.30 L’altro ispettore

RAI2

21.20 Un uomo sopra la legge

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.32 RealPolitik

CANALE5

21.20 Gigi&Vanessa insieme

ITALIA1

20.48 Inter-Venezia

TV8

21.35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21.30 La corrida

20

21.08 Vendetta

CIELO

21.15 The Quake – Il terremoto del secolo

27

21.14 Johnny English colpisce ancora

LA5

21.15 Un Natale da Corgi

34

21.00 La matassa

ITALIA2

21.15 Final destination

