Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 27 maggio
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 27 maggio
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano – La pista di sabbia
RAI2
21.20 Mare Fuori
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.30 Real Politik
CANALE5
21.20 Indiana Jones e il quadrante del destino
ITALIA1
21.27 Tre uomini e una gamba
TV8
21.40 Italia’s Got Talent
NOVE
21.30 Enricomincio da me
20
21.10 Shoot’em up – Sparao muori
CIELO
21.20 Honest Thief
27
21.10 Il principe delle donne
34
21.00 L’ultimo padrino