Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 27 maggio

Redazione27 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 27 maggio

RAI1

21.30 Il commissario Montalbano – La pista di sabbia

RAI2

21.20 Mare Fuori 

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.30 Real Politik

CANALE5

21.20 Indiana Jones e il quadrante del destino

ITALIA1

21.27 Tre uomini e una gamba

TV8

21.40 Italia’s Got Talent 

NOVE

21.30 Enricomincio da me

20

21.10 Shoot’em up – Sparao muori

CIELO

21.20 Honest Thief

27

21.10 Il principe delle donne

34

21.00 L’ultimo padrino

tenuta santa lucia
Redazione27 Maggio 2026