Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 21 ottobre

Redazione21 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 21 ottobre

RAI1

21.30 Tale e quale Show

RAI2

21.20 Patù, la passione delle idee

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.30 E’ sempre cartabianca

CANALE5

21.20 Il Volo – Tutti per uno

ITALIA1

21.29 Skyscraper

TV8

21.00 UEFA Champions League – FC Bayern Monaco Vs Arsenal

NOVE

21.15 Che tempo che fa – Il tavolo

20

21.10 The accountant

IRIS

21.15 Full metal jacket

27

21.15 Una notte da leoni

34

21.00 Chissà perché… capitano tutte a me

ITALIA2

21.11 Annabelle

tenuta santa lucia
Redazione21 Ottobre 2026