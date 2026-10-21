Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 21 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 21 ottobre
RAI1
21.30 Tale e quale Show
RAI2
21.20 Patù, la passione delle idee
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.30 E’ sempre cartabianca
CANALE5
21.20 Il Volo – Tutti per uno
ITALIA1
21.29 Skyscraper
TV8
21.00 UEFA Champions League – FC Bayern Monaco Vs Arsenal
NOVE
21.15 Che tempo che fa – Il tavolo
20
21.10 The accountant
IRIS
21.15 Full metal jacket
27
21.15 Una notte da leoni
34
21.00 Chissà perché… capitano tutte a me
ITALIA2
21.11 Annabelle