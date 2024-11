Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 20 novembre

RAI1

21.30 Noi E… – 24

RAI2

21.20 Stucky

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.23 Fuori dal coro

CANALE5

21.35 This is me

ITALIA1

21.39 xXx – Il ritorno di Xander Cage

LA7

21.15 Una giornata particolare – Le Ultime Ore di Pompei

TV8

21.30 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 La Corrida – Stag. 1 Ep. 3

20

21.12 Viaggio al centro della Terra

27

21.19 My Spy

34

21.05 Grandi Magazzini