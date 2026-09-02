Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 2 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 2 settembre
RAI1
21.30 Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo
RAI2
21.20 Boston Blue – Stagione 1 Episodio 13 – Segreti dal passato
RAI3
21.15 Un giorno in pretura Rai – Un bambino senza nome
RETE4
21.33 E’ sempre cartabianca
CANALE5
21.20 Erica una detective per caso
ITALIA1
21.25 Chicago P.D. – Stagione 13 Episodio 17 – Partners
TV8
21.15 Gran gala’ del calcio 2026
NOVE
21.30 Mai Stati Uniti
20
21.10 The next three days
IRIS
21.15 Joker
RAIMOVIE
21.10 Comandante 2023
27
21.10 Fermati o mamma spara
34
21.00 Sapore di te