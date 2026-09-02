Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 2 settembre

Redazione2 Settembre 2026
Cesare Cremonini
Cesare Cremonini
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 2 settembre

RAI1

21.30 Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo

RAI2

21.20 Boston Blue – Stagione 1 Episodio 13 – Segreti dal passato

RAI3

21.15 Un giorno in pretura Rai – Un bambino senza nome

RETE4

21.33 E’ sempre cartabianca

CANALE5

21.20 Erica una detective per caso

ITALIA1

21.25 Chicago P.D. – Stagione 13 Episodio 17 – Partners

TV8

21.15 Gran gala’ del calcio 2026

NOVE

21.30 Mai Stati Uniti

20

21.10 The next three days

IRIS

21.15 Joker

RAIMOVIE

21.10 Comandante 2023

27

21.10 Fermati o mamma spara

34

21.00 Sapore di te

tenuta santa lucia
Redazione2 Settembre 2026