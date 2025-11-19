Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 19 novembre

Redazione19 Novembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road

RAI3

21.20 Chi l’ha visto

RETE4

21.32 RealPolitik

CANALE5

21.35 Gigi & Vanessa insieme

ITALIA1

21.25 Terminator – Destino oscuro

TV8

21.30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21.30 La Corrida

20

21.09 Robin Hood

CIELO

21.20 Armageddon – Giudizio finale

27

21.14 Poliziotto a quattro zampe

34

21.00 Anche se è amore non si vede

ITALIA2

21.15 The Nun – La vocazione del male

