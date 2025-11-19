Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 19 novembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road
RAI3
21.20 Chi l’ha visto
RETE4
21.32 RealPolitik
CANALE5
21.35 Gigi & Vanessa insieme
ITALIA1
21.25 Terminator – Destino oscuro
TV8
21.30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
NOVE
21.30 La Corrida
20
21.09 Robin Hood
CIELO
21.20 Armageddon – Giudizio finale
27
21.14 Poliziotto a quattro zampe
34
21.00 Anche se è amore non si vede
ITALIA2
21.15 The Nun – La vocazione del male