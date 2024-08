Stasera in tv, la programmazione di martedì 27 agosto

RAI1

21.25 Master Crimes

RAI2

21.00 Storie di donne al bivio

RAI3

21.20 Filorosso Revolution

RETE4

21.30 Planet Earth III

CANALE5

21.30 Ciao Darwin 9

ITALIA1

21.20 First Kill

20

21.00 Hellboy

27

21.05 Get on up – La storia di James Brown

34

21.00 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto