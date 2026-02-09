Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 febbraio

Redazione9 Febbraio 2026
Taratara debutta il 9 febbraio 2026: ospiti, scaletta e tutte le esibizioni della prima puntata con Paolo Bonolis.
Taratata debutta su Canale 5 con Paolo Bonolis. Foto: Mediaset Infinity
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 febbraio

RAI1

21.30 Cuori

RAI2

21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

RAI3

21.20 Lo Stato delle cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Taratatà

ITALIA1

21.28 Taken 3 – L’ora della verità

LA7

21.15 La Torre di Babele

TV8

21.35 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

21.30 Viva l’Italia

20

21.10 Suicide Squad

CIELO

21.15 The Legend of Zorro

27

21.20 Ti presento i miei

34

21.00 Incastrati

Redazione9 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©