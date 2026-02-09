Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 febbraio
RAI1
21.30 Cuori
RAI2
21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
RAI3
21.20 Lo Stato delle cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Taratatà
ITALIA1
21.28 Taken 3 – L’ora della verità
LA7
21.15 La Torre di Babele
TV8
21.35 Bruno Barbieri – 4 Hotel
NOVE
21.30 Viva l’Italia
20
21.10 Suicide Squad
CIELO
21.15 The Legend of Zorro
27
21.20 Ti presento i miei
34
21.00 Incastrati