Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 5 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 5 ottobre
RAI1
20.30 UEFA Nations League – Italia Vs Turchia
RAI2
21.20 La ragazza della palude
RAI3
21.15 Lo stato delle cose
RETE4
21.33 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.26 Jack Reacher – Punto di non ritorno
TV8
21.40 Io prima di te
20
21.10 Tenet
IRIS
21.14 King Arthur
CIELO
21.20 Pechino Express: L’estremo oriente
27
21.10 Molto incinta
LA5
21.30 A star is born
34
21.00 Se mi vuoi bene