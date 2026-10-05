Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 5 ottobre

Redazione5 Ottobre 2026
Grande Fratello Vip, Megan Ria sulla vicenda di Elodie
Megan Ria e Selvaggia Lucarelli (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 5 ottobre

RAI1

20.30 UEFA Nations League – Italia Vs Turchia

RAI2

21.20 La ragazza della palude

RAI3

21.15 Lo stato delle cose

RETE4

21.33 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.26 Jack Reacher – Punto di non ritorno

TV8

21.40 Io prima di te

20

21.10 Tenet

IRIS

21.14 King Arthur

CIELO

21.20 Pechino Express: L’estremo oriente

27

21.10 Molto incinta

LA5

21.30 A star is born

34

21.00 Se mi vuoi bene

Redazione5 Ottobre 2026