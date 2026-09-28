Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 28 settembre

Redazione28 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 28 settembre

RAI1

21.30 UEFA Nations League Turchia – Italia

RAI2

21.20 La ragazza del mare

RAI3

21.15 Lo stato delle cose

RETE4

21.30 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.20 Jack Reacher – La prova decisiva

TV8

21.40 Prima o poi mi sposo

20

21.20 V per Vendetta

IRIS

21.12 Unbroken

CIELO

21.20 Pechino Express: L’estremo oriente

27

21.14 E’ per il tuo bene 

34

21.00 E’ per il tuo bene 

Unipol Manfredonia
Redazione28 Settembre 2026