Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 28 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 28 settembre
RAI1
21.30 UEFA Nations League Turchia – Italia
RAI2
21.20 La ragazza del mare
RAI3
21.15 Lo stato delle cose
RETE4
21.30 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.20 Jack Reacher – La prova decisiva
TV8
21.40 Prima o poi mi sposo
20
21.20 V per Vendetta
IRIS
21.12 Unbroken
CIELO
21.20 Pechino Express: L’estremo oriente
27
21.14 E’ per il tuo bene
34
21.00 E’ per il tuo bene