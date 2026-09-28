Manfredonia Calcio, Rotice: “Ischia ci regala ancora grandi soddisfazioni”

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ISCHIA CI REGALA ANCORA GRANDI SODDISFAZIONI! 💙🐬

Il rientro dalla trasferta vittoriosa contro il Real Forio è l’occasione per ribadire con orgoglio il valore del percorso che stiamo costruendo.

Da patron del Manfredonia Calcio 1932, vedere questa squadra scendere in campo con grinta, cuore, sacrificio e senso di appartenenza è motivo di grande soddisfazione. Ma soprattutto, è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta.

Il nostro progetto sportivo cresce, la nostra identità si rafforza e il brand Manfredonia Calcio è sempre più riconoscibile. Un percorso fatto di passione, lavoro quotidiano, ambizione e valori che vogliamo portare avanti dentro e fuori dal campo.

Ogni vittoria è un passo avanti, ma la vera soddisfazione è vedere crescere un progetto che mette al centro la squadra, la città e i nostri colori. Stiamo costruendo qualcosa che va oltre il risultato della domenica: un’identità forte, condivisa e capace di guardare al futuro.

Avanti su questa strada, con la consapevolezza di chi sa dove vuole arrivare e la determinazione di chi non smette mai di crederci.

Grazie ragazzi!

You Can,

Do hard Things!

FORZA MANFREDONIA!

Gianni Rotice