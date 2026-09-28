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Meteo, prosegue la lunga fase stabile

Nella prima parte della prossima settimana, l’alta pressione estesa dal nord Africa al Mediterraneo e all’Europa centrale, espandendosi ulteriormente verso est si salderà con un’altra area anticiclonica posizionata sulla Russia occidentale. Si verrà così a creare una vasta area di alta pressione che occuperà almeno due terzi del nostro continente, coinvolgendo anche il nostro Paese. In un tale contesto le condizioni meteorologiche sull’Italia saranno stabili e caratterizzate da giornate prevalentemente soleggiate.

Lo scrive Meteo.it

Questa situazione, con un po’ di caldo fuori stagione e assenza di perturbazioni, rimarrà invariata almeno fino alla giornata di venerdì quando assisteremo ad un modesto aumento dell’instabilità.