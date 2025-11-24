Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 24 novembre
RAI1
21.30 Il commissario Ricciardi
RAI2
21.20 Lo Spaesato
RAI3
21.20 Lo Stato delle cose
RETE4
21.33 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello
ITALIA1
21.25 Fast & Furious 8
TV8
21.40 GialappaShow
20
21.10 The Legend of Tarzan
IRIS
21.22 Gangs of New York
CIELO
21.20 Rocky
27
21.12 Instant Family
LA5
21.15 Patch Adams
34
21.00 Ma che bella sorpresa