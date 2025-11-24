Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 24 novembre

Redazione24 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 24 novembre

RAI1

21.30 Il commissario Ricciardi

RAI2

21.20 Lo Spaesato

RAI3

21.20 Lo Stato delle cose

RETE4

21.33 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello

ITALIA1

21.25 Fast & Furious 8

TV8

21.40 GialappaShow

20

21.10 The Legend of Tarzan

IRIS

21.22 Gangs of New York

CIELO

21.20 Rocky

27

21.12 Instant Family

LA5

21.15 Patch Adams

34

21.00 Ma che bella sorpresa

Redazione24 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©