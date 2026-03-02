Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 2 marzo
RAI1
21.30 Ulisse – Versailles in piano sequenza
RAI2
21.20 Pattini d’argento
RAI3
21.20 Lo Stato delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Scherzi a parte
ITALIA1
21.30 Io sono vendetta
TV8
21.30 Bruno Barbieri – 4 Hotel
NOVE
21.30 Enzo Tortora. Ho voglia di immaginarmi altrove
20
21.09 Il Monaco
CIELO
21.15 Premonitions
27
21.10 I predatori dell’Arca perduta
34
21.00 Vicini di casa