Stasera in tv, la programmazione di lunedì 2 marzo

Redazione2 Marzo 2026
RAI1

21.30 Ulisse – Versailles in piano sequenza

RAI2

21.20 Pattini d’argento

RAI3

21.20 Lo Stato delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Scherzi a parte

ITALIA1

21.30 Io sono vendetta

TV8

21.30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

21.30 Enzo Tortora. Ho voglia di immaginarmi altrove

20

21.09 Il Monaco

CIELO

21.15 Premonitions

27

21.10 I predatori dell’Arca perduta

34

21.00 Vicini di casa

