Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 19 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 19 ottobre
RAI1
21.30 I Casi di Teresa Battaglia Figlia della cenere – Stagione 3 Episodio 3
RAI2
21.20 Formidabile!
RAI3
21.15 Lo stato delle cose
RETE4
21.33 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.27 G20
TV8
21.40 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 1
20
21.10 Viaggio nell’isola misteriosa
CIELO
21.20 Pechino Express: L’estremo oriente
27
21.15 Ritorno al futuro 2
LA5
21.20 Le parole che non ti ho detto
34
21.00 Tre uomini e una gamba