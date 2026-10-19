Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 19 ottobre

Redazione19 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 19 ottobre

RAI1

21.30 I Casi di Teresa Battaglia Figlia della cenere – Stagione 3 Episodio 3

RAI2

21.20 Formidabile!

RAI3

21.15 Lo stato delle cose

RETE4

21.33 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.27 G20

TV8

21.40 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 1

20

21.10 Viaggio nell’isola misteriosa

CIELO

21.20 Pechino Express: L’estremo oriente

27

21.15 Ritorno al futuro 2

LA5

21.20 Le parole che non ti ho detto

34

21.00 Tre uomini e una gamba

Gelsomino Ceramiche
Redazione19 Ottobre 2026