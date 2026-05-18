Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 18 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 18 maggio
RAI1
21.30 Ulisse, il piacere della scoperta – Lucrezia Borgia, la realtà di un mito
RAI2
21.20 The Unknown – Fino all’ultimo bivio
RAI3
21.15 NewsRoom
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 I Cesaroni – Il Ritorno
ITALIA1
21.20 Attacco al potere 3
TV8
21.50 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.10 King Arthur: Il potere della spada
CIELO
21.20 Machete
27
21.10 Beethoven 2
34
21.00 Tutti a bordo