Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 18 maggio

Redazione18 Maggio 2026
I Cesaroni il ritorno, quando va in onda e cosa succederà nella settima stagione
I Cesaroni il ritorno, quando va in onda e cosa succederà nella settima stagione
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 18 maggio

RAI1

21.30  Ulisse, il piacere della scoperta – Lucrezia Borgia, la realtà di un mito

RAI2

21.20  The Unknown – Fino all’ultimo bivio

RAI3

21.15 NewsRoom

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 I Cesaroni – Il Ritorno

ITALIA1

21.20 Attacco al potere 3

TV8

21.50 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.10 King Arthur: Il potere della spada

CIELO

21.20 Machete

27

21.10 Beethoven 2

34

21.00 Tutti a bordo

Festa nel Borgo
Redazione18 Maggio 2026