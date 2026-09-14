Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 14 settembre

Redazione14 Settembre 2026
Temptation Island e poi… e poi… torna con 'due appuntamenti speciali'
Temptation Island e poi… e poi… torna con 'due appuntamenti speciali' (Screen Ig @temptationislandita)
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 14 settembre

RAI1

21.30 Il giovane Montalbano – La transazione

RAI2

21.20 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road

RAI3

21.15 Lo stato delle cose

RETE4

21.30 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Temptation Island e poi e poi

ITALIA1

21.27 The Protege

TV8

21.40 Django Unchained

NOVE

21.30 Little Big Italy – Stagione 9 Episodio 6 – Tokyo. 2a parte

20

21.10 Edge of tomorrow – Senza domani

CIELO

21.20 Pechino Express: L’estremo oriente

27

21.10 Il segreto del mio successo

34

21.00 Un’estate ai Caraibi

Redazione14 Settembre 2026