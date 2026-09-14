Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 14 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 14 settembre
RAI1
21.30 Il giovane Montalbano – La transazione
RAI2
21.20 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road
RAI3
21.15 Lo stato delle cose
RETE4
21.30 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Temptation Island e poi e poi
ITALIA1
21.27 The Protege
TV8
21.40 Django Unchained
NOVE
21.30 Little Big Italy – Stagione 9 Episodio 6 – Tokyo. 2a parte
20
21.10 Edge of tomorrow – Senza domani
CIELO
21.20 Pechino Express: L’estremo oriente
27
21.10 Il segreto del mio successo
34
21.00 Un’estate ai Caraibi