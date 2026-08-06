Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 6 agosto

Redazione6 Agosto 2026
Doc 4 si farà è confermato
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 6 agosto

RAI1

21.30 Doc – Nelle tue mani 

RAI2

21.20 Il commissario Rex

RAI3

21.15 Kilimangiaro Estate

RETE4

21.30 Zona Bianca

CANALE5

21.20 TIM Battiti Live Compilation

ITALIA1

21.22 Chicago Med

TV8

21.40 Quattro matrimoni in Italia

NOVE

21.30 La Corrida

20

21.11 Overdrive

CIELO

21.20 Siberia

27

21.10 Magic in the moonlight

34

21.00 Matrimonio al sud 

Redazione6 Agosto 2026