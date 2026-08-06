Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 6 agosto
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 6 agosto
RAI1
21.30 Doc – Nelle tue mani
RAI2
21.20 Il commissario Rex
RAI3
21.15 Kilimangiaro Estate
RETE4
21.30 Zona Bianca
CANALE5
21.20 TIM Battiti Live Compilation
ITALIA1
21.22 Chicago Med
TV8
21.40 Quattro matrimoni in Italia
NOVE
21.30 La Corrida
20
21.11 Overdrive
CIELO
21.20 Siberia
27
21.10 Magic in the moonlight
34
21.00 Matrimonio al sud