Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 5 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 5 novembre
RAI1
21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 11 – Fare i conti
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.15 Splendida cornice
RETE4
21.35 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 93
ITALIA1
21.15 Le Iene Show
TV8
21.00 UEFA Europa League – Milan Vs Ferencvaros
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.10 Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri
IRIS
21.18 Commando
CIELO
21.20 The Asian Connection
27
21.15 Sabrina 1995
34
21.00 7 chili in 7 giorni