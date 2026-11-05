Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 5 novembre

Redazione5 Novembre 2026
le iene
le iene
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 5 novembre

RAI1

21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 11 – Fare i conti

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Splendida cornice

RETE4

21.35 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 93

ITALIA1

21.15 Le Iene Show

TV8

21.00 UEFA Europa League – Milan Vs Ferencvaros

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.10 Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

IRIS

21.18 Commando

CIELO

21.20 The Asian Connection

27

21.15 Sabrina 1995

34

21.00 7 chili in 7 giorni

Redazione5 Novembre 2026