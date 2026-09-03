Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 3 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 3 settembre
RAI1
21.30 Costanza
RAI2
21.20 Il commissario Rex – Stagione 11 Episodio 6 – Fantasmi dal passato
RAI3
21.15 Kilimangiaro Estate
RETE4
21.35 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Hotel Costiera – Stagione 1 Episodio 3 – April
ITALIA1
20.51 Calcio – Coppa Italia – Cagliari Vs Hellas
TV8
21.40 Tutte contro lui – The Other Woman
NOVE
21.30 The Best of Aldo Giovanni e Giacomo
20
21.10 Blackhat
CIELO
21.20 Force of Execution
27
21.10 La morte ti fa bella
34
21.00 Il commissario Lo Gatto