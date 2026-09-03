Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 3 settembre

Redazione3 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 3 settembre

RAI1

21.30 Costanza

RAI2

21.20 Il commissario Rex – Stagione 11 Episodio 6 – Fantasmi dal passato

RAI3

21.15 Kilimangiaro Estate

RETE4

21.35 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Hotel Costiera – Stagione 1 Episodio 3 – April

ITALIA1

20.51 Calcio – Coppa Italia – Cagliari Vs Hellas

TV8

21.40 Tutte contro lui – The Other Woman 

NOVE

21.30 The Best of Aldo Giovanni e Giacomo

20

21.10 Blackhat

CIELO

21.20 Force of Execution

27

21.10 La morte ti fa bella

34

21.00 Il commissario Lo Gatto

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Redazione3 Settembre 2026