Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 22 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 22 ottobre
RAI1
21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 7 – Mostri
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.15 Splendida cornice
RETE4
21.30 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 82
ITALIA1
21.21 Le Iene Show
TV8
21.00 Calcio – UEFA Europa League – Juventus Vs Rennes
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.10 Way Down – Rapina alla Banca di Spagna
27
21.15 Instant Family
LA5
21.20 Un principe tutto mio
RAIMOVIE
21.10 Sempre amici
34
21.00 Incastrati – Stagione 1 Episodio 1