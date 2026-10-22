Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 22 ottobre

Redazione22 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 22 ottobre

RAI1

21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 7 – Mostri

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Splendida cornice

RETE4

21.30 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 82

ITALIA1

21.21 Le Iene Show

TV8

21.00 Calcio – UEFA Europa League – Juventus Vs Rennes

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.10 Way Down – Rapina alla Banca di Spagna

27

21.15 Instant Family

LA5

21.20 Un principe tutto mio

RAIMOVIE

21.10 Sempre amici

34

21.00 Incastrati – Stagione 1 Episodio 1

Redazione22 Ottobre 2026