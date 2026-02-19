Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 19 febbraio

Redazione19 Febbraio 2026
ONLY FUN - COMICO SHOW
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 19 febbraio

RAI1

21.30 Don Matteo

RAI2

21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

RAI3

21.20 Splendida cornice

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Striscia la Notizia

ITALIA1

21.26 Mission Impossible: Rogue Nation

TV8

21.00 League 2025/2026 – Calcio Uel Playoff (Andata) Celtic/ Stoccarda

NOVE

21.30 Only Fun – Comico Show

20

21.10 Hulk

CIELO

21.20 Il vendicatore

27

21.10 Matilda sei mitica

34

21.00 Ti presento Sofia

Redazione19 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©