Stasera in tv, la programmazione di giovedì 18 luglio

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 18 luglio

RAI1

20:30 Techetechetè

21:25 Noos – L’Avventura Della Conoscenza

RAI2

21:00 TG2 Post

21:20 1917

RAI3

20:50 Un Posto Al Sole

21:20 L’Innocente

RETE4

21:31 Paolo Borsellino

CANALE5

20:39 Paperissima Sprint – Estate

21:36 Temptation Island

ITALIA1

21:24 Trespass

LA7

20:35 In Onda

TV8

21:35 L’ultimo dei Mohicani

NOVE

21:35 Nove Comedy Club – Battista – Battista – Do You Remember Me?

20

21:12 True Legend

27

21:10 Io sono tu

34

21:05 Roba da ricchi