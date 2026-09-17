Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 17 settembre

Redazione17 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 17 settembre

RAI1

21.30 Napoli New York

RAI2

20.55 Pallavolo – Europei 2026 – Italia Vs Slovenia

RAI3

21.20 Le cose che non sai

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.27 The Foreigner

TV8

21.00 Calcio – UEFA Europa League – Besiktas Vs Olympique Marsiglia

20

21.10 Il regno del pianeta delle scimmie

RAIMOVIE

21.10 Angeli E Demoni

27

21.11 The Blues Brothers

CIELO

21.10 Code of Honor

LA5

21.10 Cinderella Story

34

21.00 Bomber

Redazione17 Settembre 2026