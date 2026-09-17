Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 17 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 17 settembre
RAI1
21.30 Napoli New York
RAI2
20.55 Pallavolo – Europei 2026 – Italia Vs Slovenia
RAI3
21.20 Le cose che non sai
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.27 The Foreigner
TV8
21.00 Calcio – UEFA Europa League – Besiktas Vs Olympique Marsiglia
20
21.10 Il regno del pianeta delle scimmie
RAIMOVIE
21.10 Angeli E Demoni
27
21.11 The Blues Brothers
CIELO
21.10 Code of Honor
LA5
21.10 Cinderella Story
34
21.00 Bomber