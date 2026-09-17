Agricoltura pugliese, il futuro passa dai campi

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La raccolta del pomodoro in Capitanata, i campi di grano che segnano il paesaggio del Tavoliere, gli uliveti e le vigne: l’agricoltura pugliese non è soltanto un settore produttivo. È lavoro, identità, export, paesaggio e, molto spesso, la prima lente con cui leggere le difficoltà di intere comunità rurali.

Per chi vive tra Foggia, Manfredonia, il Gargano e i comuni dell’entroterra, parlare di campi significa parlare di disponibilità d’acqua, costi del gasolio, manodopera, prezzi riconosciuti alla produzione e tempi della burocrazia. Questioni che incidono direttamente sui bilanci delle aziende e sull’economia dei paesi.

Agricoltura pugliese: il peso della Capitanata

La provincia di Foggia occupa un posto centrale nel sistema agricolo regionale. Il Tavoliere è una delle aree più vocate d’Italia per i seminativi e per numerose produzioni orticole, con filiere che coinvolgono aziende agricole, cooperative, trasportatori, impianti di trasformazione e commercio locale.

Il grano duro resta una coltura simbolo. Non è solo materia prima per pasta e prodotti da forno: determina scelte aziendali, rotazioni, investimenti e attese di migliaia di agricoltori. Il suo valore, però, è legato a un mercato che può cambiare rapidamente. Una buona annata sul piano quantitativo non garantisce da sola redditività, soprattutto quando aumentano i costi di sementi, concimi, trattamenti, energia e assicurazioni.

Accanto ai cereali, il pomodoro da industria rappresenta una voce decisiva per la Capitanata. La stagione concentra in pochi mesi esigenze enormi: acqua per irrigare, lavoratori disponibili, mezzi di trasporto, tempi certi nei conferimenti e accordi chiari tra produttori e industria. Basta un’ondata di calore, un ritardo nella raccolta o una quotazione insufficiente per mettere in difficoltà una campagna intera.

Non va dimenticato il comparto ortofrutticolo, dalle colture in pieno campo a quelle protette. Qui il valore aggiunto può essere maggiore, ma aumentano anche i rischi: investimenti elevati, maggiore dipendenza dalla manodopera, deperibilità del prodotto e oscillazioni dei prezzi all’origine. Per molte imprese la questione non è produrre di più, ma vendere bene e con continuità.

Acqua, il nodo che condiziona le campagne

L’acqua è il tema che più di altri segna il presente dell’agricoltura pugliese. Periodi lunghi senza piogge, temperature elevate e invasi sotto pressione rendono ogni programmazione più fragile. Nelle aree irrigue della Capitanata, la disponibilità idrica determina spesso quali colture seminare e quanta superficie destinare alle produzioni più esigenti.

Non esiste una soluzione unica. Servono reti efficienti, manutenzione, riduzione delle perdite e regole comprensibili per le assegnazioni. Ma serve anche un cambio nelle pratiche aziendali: impianti a maggiore precisione, monitoraggio dell’umidità del terreno, irrigazione programmata e scelta di varietà più adatte alle condizioni climatiche attuali.

Questi interventi hanno un costo e non tutte le aziende partono dallo stesso punto. Un’impresa strutturata può investire più facilmente in sensori, centraline meteo e impianti moderni; un piccolo produttore, soprattutto se ha margini ridotti, rischia di rinviare. Per questo i bandi e le misure di sostegno possono essere utili soltanto se sono accessibili, con procedure sostenibili e tempi di pagamento compatibili con le necessità di chi lavora la terra.

Dalla siccità agli eventi estremi

Il problema non è soltanto la scarsità d’acqua. Le campagne devono fare i conti anche con grandinate, piogge intense in poche ore, gelate tardive e venti forti. Eventi che possono compromettere raccolti, serre, impianti e infrastrutture aziendali.

La prevenzione richiede assicurazioni adeguate, strumenti mutualistici e opere capaci di trattenere e distribuire meglio l’acqua quando arriva. Tuttavia, le coperture assicurative hanno premi spesso onerosi e non sempre rispondono con rapidità alle esigenze delle aziende colpite. È uno dei punti sui quali il confronto tra organizzazioni agricole, istituzioni e mondo produttivo resta aperto.

Prezzi, contratti e filiere: dove si gioca il reddito

Un prodotto di qualità non basta se il prezzo riconosciuto al produttore non copre i costi. È una realtà che riguarda il grano, il pomodoro, l’olio, l’uva, gli ortaggi e molte altre produzioni. L’agricoltore sostiene il rischio climatico e anticipa le spese, ma spesso si trova a negoziare in una posizione debole rispetto ai passaggi successivi della filiera.

Contratti scritti, programmazione delle quantità e trasparenza sui criteri di prezzo sono strumenti essenziali. Non eliminano le difficoltà del mercato, ma consentono alle aziende di pianificare meglio. Nelle filiere più organizzate, cooperative e organizzazioni di produttori possono rafforzare il potere contrattuale, ridurre la frammentazione e facilitare l’accesso alla trasformazione o ai mercati esteri.

C’è però un equilibrio da trovare. Concentrarsi soltanto sulle grandi filiere può lasciare indietro piccole aziende, produzioni locali e agricoltura di qualità legata a specifici territori. In questi casi, vendita diretta, mercati di prossimità, trasformazione aziendale e turismo rurale possono integrare il reddito. Non sono formule valide per tutti, perché richiedono competenze commerciali, tempo e investimenti, ma rappresentano una strada concreta per chi può costruire un rapporto diretto con il consumatore.

Lavoro agricolo, legalità e dignità

Ogni raccolta ricorda quanto il lavoro sia una componente decisiva dell’agricoltura. Nei mesi più intensi, aziende e filiere hanno bisogno di manodopera regolare, trasporti sicuri, alloggi dignitosi e servizi nei territori rurali. Dove queste condizioni mancano, crescono vulnerabilità e irregolarità.

La lotta al caporalato non può limitarsi ai controlli, pur necessari. Richiede canali trasparenti per l’incontro tra domanda e offerta, trasporto pubblico o organizzato verso le campagne, soluzioni abitative temporanee e una responsabilità condivisa lungo tutta la filiera. Chi acquista o trasforma un prodotto non può ignorare le condizioni in cui quel prodotto è stato raccolto.

Per la Capitanata, questo tema ha anche un impatto sociale evidente. La qualità del lavoro agricolo riguarda la sicurezza delle persone, ma incide pure sulla reputazione delle produzioni locali e sulla capacità delle imprese corrette di competere senza subire concorrenza sleale.

Innovazione sì, ma utile alle aziende

Quando si parla di innovazione si pensa subito a droni, satelliti e macchinari connessi. Sono strumenti già presenti in parte delle aziende pugliesi e possono aiutare a distribuire meglio acqua e fertilizzanti, controllare lo stato delle colture e intervenire in modo più mirato. L’agricoltura di precisione, se applicata bene, può ridurre sprechi e costi.

La tecnologia, però, non sostituisce la conoscenza del terreno. Un sensore fornisce dati, ma serve chi sappia interpretarli; un macchinario moderno migliora il lavoro, ma deve essere sostenibile sul piano economico. Per una piccola impresa può essere più utile condividere servizi tecnici e attrezzature che acquistare da sola strumenti costosi.

Innovazione significa anche recuperare pratiche agronomiche solide: rotazioni colturali, cura della fertilità del suolo, gestione della sostanza organica, difesa integrata e tutela della biodiversità. In un clima più instabile, il suolo diventa una risorsa ancora più strategica. Un terreno vivo trattiene meglio l’acqua e sopporta con maggiore capacità gli stress delle stagioni difficili.

Giovani, formazione e ricambio generazionale

Il ricambio generazionale resta una sfida concreta. Avviare un’azienda agricola richiede terra, capitale, competenze e una prospettiva di reddito. Non basta annunciare incentivi: occorrono percorsi chiari per l’accesso ai terreni, consulenza tecnica, credito e formazione su gestione d’impresa, mercati digitali e sostenibilità.

I giovani che scelgono l’agricoltura non cercano un ritorno al passato. Spesso portano nuove idee su trasformazione, comunicazione, biologico, agriturismo e vendita specializzata. Per restare, però, hanno bisogno di infrastrutture, servizi e tempi amministrativi che non trasformino ogni investimento in una corsa a ostacoli.

Le prossime campagne diranno molto della tenuta del settore, ma una cosa è già evidente: il futuro dei campi pugliesi dipenderà dalla capacità di unire reddito, acqua, legalità e innovazione. Ogni scelta fatta oggi, da un contratto più equo a una rete irrigua riparata, può avere effetti concreti sulle aziende e sui paesi che vivono attorno all’agricoltura.