Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 16 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 16 aprile
RAI1
21.30 Uno sbirro in Appennino
RAI2
21.20 Ore14 Sera
RAI3
21.20 Splendida Cornice
RETE4
21.30 Dritto e rovescio
CANALE5
21.20 Stanno tutti invitati
ITALIA1
21.26 Armor
TV8
21.00 Nottingham Forest – Porto
NOVE
21.30 Cash or Trash
20
21.10 Il Re scorpione
CIELO
21.20 I mercenari: The Expendables
27
21.10 Via col vento
34
21.00 Ultimo – La Sfida