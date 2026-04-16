Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 16 aprile

Redazione16 Aprile 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 16 aprile

RAI1

21.30 Uno sbirro in Appennino

RAI2

21.20 Ore14 Sera

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.30 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Stanno tutti invitati

ITALIA1

21.26 Armor

TV8

21.00 Nottingham Forest – Porto

NOVE

21.30  Cash or Trash

20

21.10 Il Re scorpione

CIELO

21.20 I mercenari: The Expendables

27

21.10 Via col vento

34

21.00 Ultimo – La Sfida

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Redazione16 Aprile 2026