Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 15 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 15 ottobre
RAI1
21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 5 – Samaritani
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.15 Arthur the King: insieme ad ogni costo
RETE4
21.30 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 77
ITALIA1
21.15 Le Iene Show
TV8
21.00 UEFA Europa League – Benfica Vs Celtic
20
21.10 Terminator – Destino oscuro
IRIS
21.16 Arma Letale 3
27
21.15 Richie Rich – Il più ricco del mondo
LA5
21.20 Save the last dance
CIELO
21.20 Il Vendicatore – Out for A Kil
34
21.00 Caruso Paskoski
ITALIA2
20.58 Hurricane – Allerta uragano