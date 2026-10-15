Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 15 ottobre

Redazione15 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 15 ottobre

RAI1

21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 5 – Samaritani

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Arthur the King: insieme ad ogni costo

RETE4

21.30 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 77

ITALIA1

21.15 Le Iene Show

TV8

21.00 UEFA Europa League – Benfica Vs Celtic

20

21.10 Terminator – Destino oscuro

IRIS

21.16 Arma Letale 3

27

21.15 Richie Rich – Il più ricco del mondo

LA5

21.20 Save the last dance

CIELO

21.20 Il Vendicatore – Out for A Kil

34

21.00 Caruso Paskoski

ITALIA2

20.58 Hurricane – Allerta uragano

Promo Autodrive Manfredonia
Redazione15 Ottobre 2026